Alcamo, investita da un'auto: morta a 73 anni la signora Vita Carollo

Tragedia ad Alcamo, a causa di un gravissimo incidente stradale avvenuto nella trafficatissima via Madonna del Riposo. Una donna alcamese di 73 anni, Vita Carollo, è morta in ospedale dopo essere stata travolta, intorno alle ore 15.30, da un’autovettura Renault Twingo.

Un tremendo incidente, con conseguenze luttuose e che lascia sgomenta la cittadinanza. La vittima, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, su cui sta indagando la Polizia municipale, stava attraversando la via Madonna del Riposo quando è sopraggiunta la Renault, guidata da una signora di 39 anni, C. M., che, a quanto sembra, si sarebbe trovata improvvisamente di fronte la donna a piedi e non avrebbe avuto la possibilità di evitare l’impatto. La signora vita è deceduta in ospedale dopo il ricovero.

La signora alla guida della Twingo ha subito chiamato i soccorsi e poi è rimasta a disposizione degli investigatori. Vita Carollo è finita sotto l’automobile, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per per divincolarla e farla trasportare in ospedale. Ma è stato tutto inutile.

