Marsala, auto distrutta dalle fiamme in contrada Buttagane: si cerca di risalire al proprietario

Mistero sul ritrovamento di un'auto completamente distrutta dalle fiamme, scoperta ieri sera dagli uomini della polizia municipale di Marsala, in contrada Buttagane. La vettura si trovava nei pressi di una curva.

La targa era irriconoscibile e non si è potuto risalire, nell'immediatezza del ritrovamento, al proprietario. Gli agenti di polizia municipale, vista la pericolosità, hanno chiesto immediatamente l'intervento di un carro attrezzi per la rimozione. L'auto è stata temporaneamente trasportata nei pressi del comando, in via Ernesto Del Giudice.

Questa mattina è stata poi trasportata in un centro rottamazione. Intanto, sono state avviate le indagini per risalire al proprietario e capire perchè l'auto si trovasse nel luogo del ritrovamento completamente distrutta dalle fiamme.

