Marsala, un sedicenne romeno a giudizio per il delitto Loria

Il gup del Tribunale dei minorenni di Palermo ha rinviato a giudizio un 16enne romeno accusato di rissa e concorso nell’omicidio del 28enne Luigi Loria, ucciso a coltellate, a Marsala, la sera del 7 ottobre 2021 in via Curatolo, in pieno centro storico. Il processo a carico del giovane inizierà, a Palermo, il prossimo 11 maggio.

Oggi, in aula, il ragazzo ha fornito una sua versione dei fatti e si è scusato per quanto è accaduto. Il suo difensore ha chiesto la messa alla prova, ma il giudice, a seguito dell’opposizione del pm, non ha accolta la proposta. E ciò per la gravità dei fatti contestati. A «fotografare» i fatti di quella tragica sera (mancava circa mezzora alla mezzanotte) furono alcune telecamere di impianti di videosorveglianza. La stessa notte, la polizia arrestò i protagonisti della vicenda. Per aver assassinato Loria, in carcere è finito il 20enne romeno Ion Nodaleanu. E con lui anche il padre, Costantin Tapu, 38 anni, in difesa del quale intervenne il primo. Tapu è accusato di concorso in omicidio. Sarebbe stato lui, colpendo Loria con due pugni, ad innescare la rissa. Di rissa devono rispondere anche il fratello e la sorella della vittima, Giuseppe e Katia Loria.

© Riproduzione riservata