Pantelleria, discariche e carcasse d'auto sull'isola anche in zone di pregio: scattano le sanzioni

Si intensificano i controlli dei carabinieri forestali di Pantelleria per il contrasto dell'abbandono di rifiuti sul territorio dell'isola. Nelle ultime settimane sono stati perlustrati diversi siti, alcuni ricadenti in aree di elevato pregio ecologico e naturalistico, deturpati dalla presenza di cumuli di rifiuti di vario genere, quali scarti di lavorazioni edili, buste in plastica, parti di suppellettili, elettrodomestici vetusti rientranti nella categoria Raee, rottami ferrosi e lamierati e altro.

L'ispezione dei materiali rinvenuti sommata ad ulteriori elementi indiziari raccolti dai militari, hanno permesso ai carabinieri di rintracciare i soggetti che, a vario titolo, risultavano responsabili dell'abbandono di rifiuti urbani e speciali sul suolo, nei cui confronti sono scattate le sanzioni.

Nell'ambito della stessa attività sono state trovate anche diverse carcasse di autoveicoli in evidente stato di abbandono, depositate in modo incontrollato sul suolo.

Per tutti i soggetti coinvolti, infine, scatteranno i provvedimenti delle autorità, che si tradurranno nell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a spese degli stessi trasgressori.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.

