Scontro auto-moto tra Campobello e Mazara: ferite due ragazze, una è grave

Grave incidente stradale ieri a tarda sera sulla Statale 115 tra Campobello e Mazara. Nell'impatto tra uno scooter e un'auto, sono rimaste ferite due minorenni, una delle quali è in gravi condizioni.

Le ragazze erano in sella a uno scooter quando si sono scontrate con un'auto condotta da un uomo che proveniva dalla direzione opposta. L'incidente è avvenuto all’altezza della contrada San Nicola.

Le due giovani sono state trasportate da un'ambulanza del 118 all'ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano ma per una delle due è stato necessario il trasferimento in elisoccorso all'ospedale Civico di Palermo. Non ci sono ancora certezze sulla dinamica dell'incidente sul quale indaga la polizia municipale.

