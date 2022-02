Castellammare, sequestrati in un negozio di cinesi oltre mille prodotti non sicuri

In un negozio di Castellammare del Golfo, a gestione cinese, la guardia di finanza ha sequestrato oltre 1.000 prodotti, costituiti prevalentemente da accessori per abbigliamento e contenitori in plastica per bambini, detenuti per la vendita al pubblico e sprovvisti delle informazioni minime essenziali. Il riferimento è alle indicazioni previste dal codice del consumo. La merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo e al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa.

