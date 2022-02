Alcamo, due commessi senza contratto in un negozio di articoli per la casa

Impiegava due lavoratori in nero un commerciante di Alcamo, operante nel settore degli articoli per uso domestico, già sanzionato nel mese di dicembre per avere messo in vendita oltre 3.000 articoli natalizi non sicuri. Il controllo effettuato dalla guardia di finanza ha portato all'applicazione delle multe previste.

Le fiamme gialle hanno scoperto infatti che i due commessi presenti nel negozio non avevano un regolare rapporto di lavoro. Il datore di lavoro è stato diffidato ad adempiere agli obblighi di legge che prevedono oltre alla regolarizzazione dell’intero periodo di lavoro prestato in nero con il pagamento dei relativi contributi e premi, anche il mantenimento del rapporto di lavoro per un periodo non inferiore a 90 giorni.

Il nome del negozio non è stato indicato.

