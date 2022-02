Trapani, il Tar sospende il servizio mensa nelle scuole materne ed elementari

Era ripreso ieri il servizio di mensa scolastica nelle scuole di competenza comunale a Trapani. Ma appena due giorni dopo è di nuovo tutto fermo e lo sarà almeno fino al prossimo 21 febbraio.

Il Tar ha infatti sospeso il servizio che già dopo la prima aggiudicazione era stato interrotto per un ricorso da parte di una delle partecipanti alla procedura pubblica. Adesso un nuovo stop su provvedimento del giudice monocratico del Tar Sicilia. Il Comune ha dunque fatto sapere di essere obbligato a sospendere "con effetto immediato il servizio di erogazione della mensa scolastica nelle scuole statali dell'infanzia e primaria con orario pomeridiano per l'anno scolastico 2021-2022, fino alla data del 21 febbraio, data in cui il giudice si pronuncerà nel merito".

Ma al pronunciamento del Tar il Comune è pronto ad appellarsi: "L'Avvocatura interna è stata incaricata di formulare apposita richiesta di revoca del citato provvedimento", si legge in una nota.

“Rispettiamo il decreto - dichiarano il sindaco Giacomo Tranchida e l'assessore Vincenzo Abbruscato - ma al pari vorremmo rispettare i diritti delle utenze scolastiche”.

© Riproduzione riservata