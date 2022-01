Porto di Favignana, la passerella d'imbarco finisce per la quinta volta in mare

La passerella di imbarco e sbarco passeggeri al molo «Genitivo» del porto di Favignana è crollata, ancora una volta, in mare.

Il sindaco: "È la quinta volta che succede"

«È la quinta volta che succede - dice il sindaco Francesco Forgione, che ha già interessato l’assessore regionale Mario Falcone - Una vergogna che si continui a prendere in giro un’intera popolazione». «La situazione del porto di Favignana è insostenibile - ha aggiunto Forgione - La Regione siciliana e l’assessore alla Mobilità e alle Infrastrutture Marco Falcone intervengano immediatamente e in modo definitivi. Aspettiamo risposte immediate prima che qualche incidente coinvolga persone e cittadini vittime inconsapevoli della incapacità e della irresponsabilità di chi deve operare per l’interesse collettivo. Intanto, ai cittadini di Favignana e ai visitatori dell’isola va garantito il trasporto e la sicurezza. La Regione siciliana e la compagnia di navigazione Liberty Lines devono garantire la continuità territoriale ed i collegamenti da Trapani a Favignana e viceversa senza sopprimere le corse gestite con aliscafi. L’attracco al momento è infatti consentito ai soli mezzi ’catamaranò e ‘monocarenà fino al ripristino della funzionalità del sistema e la conseguente messa in sicurezza dell’area adibita al transito passeggeri. Bisogna intervenire già nelle prossime ore, perché questa situazione non è più tollerabile».

© Riproduzione riservata