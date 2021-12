Nuovo guasto alla passerella del porto di Favignana, trasporti dimezzati e cittadini isolati

Nuovo guasto alla passerella del porto di Favignana. La struttura, leggerissima, mercoledì scorso è caduta in mare e non è stata ancora ripristinata. Un danno per i residenti dell'isola perché senza un sistema di attracco pienamente funzionante è impossibile salire e scendere dagli aliscafi.

È la seconda volta che un episodio del geniere si verifica: circa un anno fa la passerella era stata ripristinata dalla Regione dopo 5 mesi di disagi.

Ieri era intervenuto il sindaco delle Egadi, Francesco Forgione: "I continui incidenti che si verificano alla passerella e allo scalandrone del porto di Favignana sono ormai diventati inaccettabili. Evidentemente è il sistema scelto dai tecnici della Regione Siciliana che non funziona. È da un anno che lo segnaliamo e lo denunciamo, ma troviamo di fronte il muro ostinato di chi ha scelto un sistema di attracco che può andare bene per altre isole ma non per Favignana".

Adesso la vicenda diventa tutta politica con la presa di posizione del deputato siciliano del Pd, Carmelo Miceli, e del vicesegretario vicario del Pd per le Isole Egadi, Pietro Giangrasso: "Da tre giorni i collegamenti marittimi con Favignana sono ridotti a causa dell'ennesimo guasto e a pagarne le conseguenze sono lavoratori, studenti e tutti coloro che ogni giorno hanno la necessità di spostarsi utilizzando gli aliscafi".

Fra l'altro la scorsa estate il presidente della Regione proprio a Favignana aveva inaugurato la nuova stazione marittima: "È così difficile mettere i cittadini di Favignana nelle condizioni di vivere dignitosamente? - aggiungono gli esponenti del Pd -. È così difficile per Musumeci comprendere che serve un intervento che risolva una volta per tutte la questione dell'attracco nel porto?".

