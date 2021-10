Strade insanguinate, altro incidente mortale a Triscina: la vittima è una donna

Secondo incidente stradale mortale e terza vittima nel giro di poche in Sicilia. Dopo i due fidanzatini di Raffadali, una donna è morta mentre il marito è rimasto ferito in un incidente avvenuto sulla strada Statale 81 nella zona di Triscina nel trapanese.

Non è ancora chiara la dinamica, ma da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’auto, una Mercedes grigia, abbia urtato contro un guard-rail prima di finire fuori strada. L’alta velocità o il manto stradale bagnato potrebbero aver fatti perdere il controllo dell’auto, ma non si esclude l'ipotesi del malore. Sul posto ono intervenute diverse ambulanze del 118 e i carabinieri per eseguire i rilievi e accertare le responsabilità. I vigili del fuoco hanno estratto una persona rimasta incastrata nell’auto.

Nel primo pomeriggio avevano perso la vita Gaetano Maragliano e Martina Alaimo. Lui aveva compiuto 17 anni pochi giorni fa e lei aveva 16 anni. In sella ad un'Aprilia 125, si sarebbero scontrati contro un Range Rover.

IN AGGIORNAMENTO

