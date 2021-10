Castelvetrano, chiosco turistico chiuso da anni: petizione per farlo rimuovere

È partita una raccolta di firme a Castelvetrano per rimuovere un gabbiotto che doveva funzionare da ufficio turistico. Venne realizzato nel 2013 davanti alla chiesa storica di San Domenico. Da anni è chiuso al pubblico. La struttura dà le spalle alla stessa chiesa. I turisti non ne hanno mai beneficiato se non nel breve periodo in cui è stato aperto e gestito - come scrive Elio Indelicato nell'approfondito articolo sul Giornale di Sicilia in edicola oggi - dall’editore castelvetranese Angelo Mazzotta.

