Trapani, incidente prima del viaggio di nozze: feriti due sposini e gli atleti del Cus Palermo Zoghlami e Sugamiele

La gioia del matrimonio, l'emozione della luna di miele. Momenti indimenticabili che però sabato scorso si sono trasformati in un incubo per due sposini, coinvolti in un incidente stradale a Fontanasalsa, alle porte di Trapani.

Nell'auto con loro c’erano anche gli atleti del Cus Palermo, Osama Zoghlami e Federica Sugamiele. Per loro solo lievi ferite.

Più grave la sposina, che dopo essere stata trasportata al pronto soccorso del Sant’Antonio Abate, è stata trasferita a Palermo per via delle tante fratture riportate.

L'auto con a bordo la coppia e i due atleti del Cus Palermo si stava dirigendo all'aeroporto di Birgi da dove i due sposini dovevano partire per il viaggio di nozze. Durante il tragitto l'incidente, che ha coinvolto anche un'altra vettura con a bordo altre due persone. L' impatto è stato violento. Sei, complessivamente i feriti.

