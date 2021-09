Incidente mortale a Castellammare, ragazzo di 22 anni perde la vita cadendo dallo scooter

Un giovane di 22 anni, Fabrizio Aguanno, ha perso la vita in contrada Bocca della Carruba a Castellammare del Golfo in un incidente stradale.

Il giovane, in sella al suo scooter, è scivolato e ha battuto la testa sull'asfalto. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri.

Non si ferma la scia di sangue sulla strade siciliane. Ieri, in un incidente stradale a Bisacquino è morto un giovane di 30 anni, Salvatore Frittola, di Corleone. La sua auto, per cause in via di accertamento, si è ribaltata sulla strada statale. Frittola, che si trovava alla guida, è morto sul colpo, feriti gli altri due passeggeri che erano nell'auto.

Nella notte di venerdì, un altro incidente mortale all'indomani della morte del 17enne Salvatore Serio avvenuta nella notte di venerdì a Palermo, in via Messina Montagne: il giovane, di Villabate, è morto in seguito alle ferite riportate nello scontro frontale tra il suo scooter e una Nissan. L'incidente è avvenuto intorno all'una, il ragazzo era diretto proprio a Villabate e viaggiava insieme a un amico 15enne, rimasto ferito ma non in pericolo di vita.

