La morte di Francesco Pantaleo a Pisa, ecco perchè l'omicidio dello studente è l'ipotesi privilegiata

Un giallo avvolge la tragica morte di Francesco Pantaleo, il 23enne universitario marsalese trovato carbonizzato nelle campagne di Pisa dove studiava Ingegneria informatica. Omicidio o suicidio? Gli investigatori stanno cercando di venirne a capo anche se questa seconda ipotesi sembra la meno probabile, come scrive Antonio Pizzo sul Giornale di Sicilia in edicola.

A parte la modalità, improbabile che qualcuno si suicidi dandosi fuoco, è strano che uno studente fuori sede se ne vada a piedi per le campagne, lungo una strada che taglia i campi. Nel luogo del ritrovamento del cadavere non sono state, tra l’altro, trovate tracce evidenti di liquido infiammabile, né di contenitori o inneschi. La vittima indossava una maglietta e un paio di pantaloni ma non le scarpe.

Ma a far propendere per l'ipotesi dell’omicidio è lo squarcio piuttosto ampio sotto il collo, compatibile con il taglio di una lama. Anche se gli inquirenti rimangono molto cauti: i corpi bruciati presentano irregolarità, ferite e lacerazioni che possono essere dovuti all’azione del fuoco sui tessuti organici. E almeno per il momento non ci sono altre tracce di evidenti e sicure ferite.

Il ragazzo prima di uscire di casa sembrava avesse fatto di tutto per non lasciare tracce. Dal pc sono stati cancellati i files e dal cellulare avrebbe provato a disattivare i dati della geolocalizzazione. A casa c’era anche il portafogli. L’autopsia dovrebbe essere effettuata ad inizio settimana.

