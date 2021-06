Denise Pipitone, nuovo colpo di scena: spunta un'altra testimone

C'è una nuova segnalazione che riaccende le speranze sul caso di Denise Pipitone, la bambina di Mazara scomparsa il 1° settembre del 2004 mentre giocava davanti alla sua casa. Una nuova testimonianza, come raccontato a «Chi l’ha visto», la trasmissione condotta da Federica Sciarelli, allarga gli scenari.

Una testimone avrebbe riconosciuto la rom del video girato un mese dopo la sparizione di Denise a Milano dalla guardia giurata Felice Grieco. Nel filmato, come ricorda Salvatore Giacalone sul Giornale di Sicilia in edicola, veniva ripresa una bambina chiamata da una donna con il nome di "Danas", che potrebbe significare in italiano Denise.

Stando alla ragazza, di origine romena, che si chiama Mariana e che si è spontaneamente presentata in questura, la donna si chiamerebbe Florina e all’epoca del loro incontro viveva in un campo nomadi nei pressi di Parigi.

