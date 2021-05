Denise Pipitone, nuovo colpo di scena: falsificata la firma di Anna Corona

C'è un atro colpo di scena sul caso del rapimento di Denise Pipitone, la bimba di 4 anni di Mazara del Vallo di cui non si hanno più notizie dall’1 settembre 2004.

Una collega di lavoro di Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi (oggi secondo marito di Piera Maggio, mamma di Denise) ha confessato alla trasmissione Storie Italiane della Rai di aver falsificato nell'albergo in cui lavoravano il registro delle presenze e gli orari di entrata e uscita la stessa mattina della sparizione della piccola.

L’ipotesi degli inquirenti è stata sempre che Anna Corona fosse andata via prima del previsto dall’albergo. Un dato di non poco conto visto che, alla luce delle vecchie indagini per sequestro di persona – ora riaperte dalla procura di Marsala – dove si trovasse la ex moglie di Pietro Pulizzi quando Denise veniva rapita, non è mai stato chiarito.

Intanto, dall'Ecuador arriva una nuova segnalazione: una ragazza è molto somigliante a Piera Maggio e sui social circolano da giorni le sue foto.

