Sorpreso con droga, aggredisce a calci e pugni i carabinieri: arrestato a Erice

I carabinieri di Erice, supportati da personale della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia, hanno arrestato S.C., pregiudicato trapanese di 33 anni, per danneggiamento, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, l'uomo è stato fermato per un controllo ed è stato sorpreso in evidente stato di alterazione psicofisica e trovato in possesso di mezzo grammo di cocaina. Agitato, si è anche scagliato contro i carabinieri, aggredendoli con calci e pugni e rivolgendo loro frasi minacciose. Il 33enne ha anche danneggiato il tergicristallo di una pattuglia dell'Arma mentre un’altra, raggiunta da un violento calcio, ha riportato delle ammaccature sulla portiera. La violenza dell'uomo non si è fermata neanche una volta ammanettato.

L'uomo è stato dunque dichiarato in arresto, convalidato dal tribunale di Trapani, è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, nonchè alla sospensione del reddito di cittadinanza. Il 33enne è stato inoltre segnalato all'autorità amministrativa come assuntore non terapeutico di sostanze stupefacenti.

Al termine delle operazioni, alcuni carabinieri hanno dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso per le lesioni subite.

