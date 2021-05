Denise Pipitone in Calabria? La 19enne romena: "Non sono io, mi chiamo Denisa"

"Non sono io Denise Pipitone, sono sicura". La giovane romena che da due giorni è braccata dai cronisti a Scalea (Cosenza) ha deciso di rispondere a diverse domande, affermando di essere certa di non essere lei la ragazza scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004.

"Anche io ho avuto problemi familiari, ma non so perchè dicono che sia io Denise Pipitone: io mi chiamo Denisa e abito a Cosenza, sono qui a Scalea da amici". La giovane, che afferma di essere nata in Romania, ha raccontato di avere una cicatrice su un sopracciglio simile a quella di Denise Pipitone perchè è caduta da cavallo da piccola. E ha detto di non avere, comunque, nessun problema, eventualmente, a fare un test del Dna.

