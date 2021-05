Caso Denise, parla Anna Corona: "Solidale con Piera Maggio, anche io voglio la verità"

«Contro di noi è in atto un nuovo processo mediatico». A parlare, in un intervista a Quarto Grado, è Anna Corona, ex moglie del padre di Denise Pipitone, la bambina scomparsa il 1° settembre del 2004. Le indagini sono state riaperte.

La casa della donna è stata nuovamente perquisita nei giorni scorsi alla ricerca di nuovi elementi. Negli anni scorsi la figlia di Anna Corona, Jessica Pulizzi, è stata processata e assolta in tre gradi di giudizio. Una ferita che si riapre. «Sono solidale con Piera Maggio e capisco il suo immenso dolore. Io cerco la verità come lei. L’ho desiderata sempre nel mio silenzio perché noi siamo persone pulite e non abbiamo paura della verità», ha detto la Corona, aggiungendo che avrebbe potuto partecipare anche alla fiaccolata che si è tenuta mercoledì scorso a Mazara del Vallo: «Potevo essere in prima linea a chiedere verità, io non mi tiro indietro per chiederla. Non temo di essere solidale con chi sta chiedendo verità».

Poi ha lanciato un appello a Piera Maggio: «Ti voglio dire che sono solidale con te, sono anche io alla ricerca della verità. È un dolore atroce che nessuna mamma dovrebbe mai provare. Per quanto riguarda il pensiero verso la mia famiglia è una tua opinione. Mi affianco a te per chiedere la verità».

