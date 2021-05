Furti e danneggiamenti: tre arresti a Castelvetrano

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Castelvetrano per furto aggravato e danneggiamento. C.R., 22enne, disoccupato e noto alle forze dell’ordine a causa dei suoi precedenti di polizia, è stato segnalato alla Autorità Giudiziaria per i reati di furto aggravato, tentato furto e danneggiamento. Dalle indagini è emerso che il 21enne si era reso responsabile del furto di un ciclomotore, di tre autoradio rubate da altrettante auto in sosta e del tentato furto di una quarta autoradio. Parte della refurtiva è stata trovata in casa del ragazzo e restituita ai legittimi proprietari.

Altre due persone sono state denunciate per il furto di energia elettrica in concorso. I carabinieri della Stazione di Marinella, su delega della Procura della Repubblica competente, hanno accertato che un uomo e una donna conviventi rispettivamente di 29 e 27 anni, avevano creato un allaccio diretto alla rete pubblica che gli aveva permesso di sottrarre una quantità di energia elettrica del valore commerciale di circa 1.500 euro.

