Castelvetrano, nasconde armi in un ovile: denunciato un 25enne

Un giovane venticinquenne di Poggioreale è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Castelvetrano per detenzione illegale di di arma comune da sparo, in riferimento ad una pistola. Altri due fucili e un'altra pistola con le relative munizioni sono stati sequestrati in via cautelare. Il giovane nascondeva le armi in un ovile.

I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano con l’ausilio dei militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” hanno condotto dei controlli nelle zone rurali di Poggioreale e Salaparuta. Nella mattinata di ieri hanno trovato le armi nascoste dal giovane in un ovile.

Una delle pistole sequestrate, una rivoltella Smith&Wesson cal. 38 Special, ancora carica, era stata nascosta, insieme a varie munizioni non dichiarate, all’interno di un locale adibito a granaio ed inserita in un contenitore di plastica per migliorarne la conservazione.

I carabinieri hanno sequestrato in via cautelare anche due doppietta, una pistola semiautomatica e circa 50 cartucce di vario calibro. Il giovane dovrà rispondere del reato di detenzione illegale di arma comune da sparo.

© Riproduzione riservata