Hashish nascosta nell'insalatiera, due arresti a Pantelleria

Un'insalatiera piena di...hashish. Questa la scoperta fatta dai carabinieri della stazione di Pantelleria, durante un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti. I militari hanno arrestato due uomini, un 42enne trapanese, con precedenti di polizia, e un 50enne pantesco, entrambi

disoccupati.

Durante un posto di blocco, i carabinieri hanno notato un'automobile che invertiva il senso di marcia effettuando una manovra pericolosa. L'azione ha destato sospetto, così da indurre i militari a fermare l'auto ed effettuare un controllo specifico con tanto di perquisizione in casa.

Nel corso di tale attività, i Carabinieri hanno rinvenuto due panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di 183 grammi, contenuti in un cofanetto in legno nella camera da letto occupata dal 42enne. Inoltre, hanno sorpreso il 50enne nell’atto di sottrarre alla vista dei miliari una insalatiera in ceramica, nascosta tra il pentolame nella cucina, contenente 8 dosi della medesima sostanza

stupefacente del peso complessivo di 75 grammi circa e un bilancino di precisione.

Per questi motivi, i due uomini sono stati dichiarati in stato di arresto poiché ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso.

© Riproduzione riservata