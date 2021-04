Armi, droga, guida senza patente: 10 denunce a Mazara del Vallo

Dieci persone, tutte già gravate da precedenti di polizia, sono state denunciate dalla polizia a Mazara del Vallo e segnalati 3 giovani alla Prefettura di Trapani come assuntori di sostanze stupefacenti.

Un 43 enne marsalese e un 20enne mazarese sono stati denunciati per porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere poichè trovati in possesso di un coltello a serramanico ciascuno. Denunciate anche tre persone, tra i 41 e i 30 anni, per reiterazione nella guida con patente mai conseguita e un 52enne marsalese accusato del reato di reiterazione nella guida con patente revocata.

A seguito delle numerose perquisizioni eseguite, è stato deferito un 21enne per detenzione di sostanze stupefacenti e segnalato alla locale Prefettura tre ventenni in qualità di assuntori non terapeutici; complessivamente sono stati sequestrati 8 grammi di crack, 2 grammi di hashish e 1 grammo di marijuana.

Nel comune di Vita, i Carabinieri hanno accertato che un 56enne esercitava abusivamente la professione in un autolavaggio e che due persone di 30 e 26 anni, nel comune di Mazara del Vallo avevano occupato abusivamente un alloggio popolare: anche quest’ultimi sono stati denunciati in stato di libertà.

© Riproduzione riservata