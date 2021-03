Denise Pipitone e la ragazza russa, prelevato il Dna: sarà confrontato con quello di Piera Maggio

La storia di Denise Pipitone e quella di una ragazza russa, Olesya Rostova, si incrociano attraverso una trasmissione del primo canale russo e grazie alla segnalazione di una infermiera di Mosca che da 20 anni vive in Italia.

Una vicenda raccontata questa sera in apertura nel corso della trasmissione "Chi l'ha visto" su RaiTre con la mamma di Denise, Piera Maggio il cui Dna sarà messo a confronto con quello di Olesya Rostova che ha lanciato l'appello in televisione alla ricerca di sua madre. Alla ragazza è stato già prelevato il Dna e in queste ore si è spostata in una regione remota della Russia per confrontare un'altra delle segnalazioni arrivate sulla sua presunta famiglia di origine

Delle origini della ventenne, la stessa età che oggi avrebbe la piccola di Mazara del Vallo scomparsa il primo settembre 2004, non si sa nulla: solo che è stata rapita, della sua infanzia non ha ricordi.

