Inseguimento a Trapani, ignora l'alt della polizia e ferisce alcuni agenti: arrestato

Un quarantenne trapanese è stato arrestato dalla Squadra Volante della polizia per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L'uomo non si sarebbe fermato all'alt e dandosi alla fuga avrebbe provocato il ferimento di alcuni agenti.

Un uomo trapanese di quarant'anni procedeva, a bordo di un veicolo, ad un'altissima velocità e luci spente tra le vie del noto Rione Palme. Ha ignorato l'alt della Squadra Volante della polizia e si è dato alla fuga. Durante l'inseguimento, l’uomo ha impattato più volte contro la vettura della polizia, nel tentativo di eludere il controllo e mettere fuori gioco gli agenti che sono riusciti infine a fermare la sua corsa in via Verga. Recuperato anche l’involucro di eroina che era stato lanciato in strada.

Il conducente è stato arrestato in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, nonchè per le lesioni personali riportate dagli agenti in seguito all’incidente stradale. A bordo del veicolo erano presenti anche due passeggeri, minori di 18 anni, che sono stati affidati ai loro genitori e sanzionati amministrativamente per la violazione delle misure anti Covid. All’uomo, in sede di convalida dell’arresto, è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei comuni di Trapani e Erice.

