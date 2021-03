Calatafimi, scontro tra auto e camion sulla strada statale 113: due feriti

È di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina sulla strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, in corrispondenza del km 343,830, a Calatafimi.

L’incidente ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura, causando il ferimento di due persone. Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono giunti sul posto per la gestione della viabilità e per la rimozione dei mezzi incidentati. Sono in corso accertamenti per capire le cause dell'incidente.

È stato provvisoriamente istituito il senso unico alternato della circolazione a causa di un incidente.

