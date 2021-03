Pesca abusiva di ricci a Mazara, sanzione di mille euro per due sub palermitani

I militari della Guardia Costiera di Mazara del Vallo, insieme alla Polizia Stradale di Alcamo, hanno sanzionato due sub palermitani beccati a pescare ricci nella acque antistanti il lungomare di Mazara.

I due sub, originari di Palermo, accortisi della presenza dei militari, in prima battuta sono usciti dal mare privi di pescato. Dopo aver atteso che i militari lasciassero la zona, sono tornati in acqua per recuperare sia l’attrezzatura che le ceste contenenti i ricci.

Il personale della Capitaneria di porto ha però monitorato i due soggetti, grazie all’usilio del sistema di videosorveglianza di recente installazione ed ha quindi segnalato l’autovettura, una Lancia Y, alla Polizia Stradale di Alcamo. I due sub sono stati così fermati presso lo svincolo autostradale di Gallitello. Sono stati sequestrati circa 800 esemplari di ricci di mare e l'attrezzatura utilizzata per la pesca.

Ai due pescatori di frodo la Polizia Stradale ha inoltre comminato una sanzione amministrativa di € 1.000,00 ed i ricci di mare, ancora vivi, sono stati rilasciati nelle acque antistanti il porto di Mazara.

