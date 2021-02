Cimitero di Trapani, 80 bare in attesa di sepoltura: pronti i nuovi loculi

Sono circa 80 la bare in attesa di sepoltura al Cimitero comunale di Trapani. Non si può parlare, però, di emergenza. Infatti, i loculi ci sono. Il ritardo nasce dal sovraccarico avvenuto a fine dello scorso anno ma viene sopperito grazie al completamento del secondo piano dell’edificio cimiteriale ubicato nella zona dei campi di inumazione.

Inoltre, la carenza di personale non ha aiutato sebbene, anche questa ora sia stata risolta. «A seguito dell’andata in quiescenza di 2 unità di personale – afferma l’assessore Ninni Romano - si è provveduto a sopperire tale carenza con altre 2 unità, per un totale di 5 addetti alla sepoltura delle salme che sono stati per altro opportunamente formati per svolgere l’attività di necroforo».

