Tre sbarchi in poche ore a Pantelleria, oltre 80 migranti approdano sull'isola

Arrivi di migranti sull'isola di Pantelleria. Tra ieri sera e stamattina tre imbarcazioni sono state soccorse dalle motovedette della Guardia costiera, con oltre ottanta persone di origine nordafricana.

A poche miglia dall’isola, è avvenuto il soccorso di un’imbarcazione con dieci persone a bordo, monitorato anche da un elicottero Guardia Costiera.

Nella serata di ieri, in seguito ad un intervento congiunto con la Guardia di finanza, è stato intercettato un peschereccio con 42 persone, che stamattina sono state trasportate in Sicilia a bordo di un aereo, per avviare le procedure di identificazione ed espulsione.

Stamattina invece il personale della Guardia Costiera ha recuperato altre 33 persone provenienti dalla Tunisia, trasferite dai carabinieri nell’unico centro di accoglienza presente sull'isola di Pantelleria. Nei prossimi giorni tutti i migranti saranno trasportati nei centri siciliani per il rimpatrio.

© Riproduzione riservata