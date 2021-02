Gioca con un accendino a 4 anni e appicca un incendio in casa: salva una famiglia a Petrosino

Un gioco pericoloso poteva trasformarsi in tragedia, ieri, a Petrosino. Stando alle prime ricostruzioni, un bimbo di 4 anni stava giocando con un accendino e avrebbe involontariamente appiccato il fuoco ad una poltrona dell'abitazione, in via Gioberti, in cui risiede con i genitori e il fratellino di due anni.

All’arrivo dei carabinieri di Petrosino e dei vigili del fuoco di Mazara del Vallo, un’ingente quantità di fumo nero usciva dalla finestra del salotto. all’ultimo piano di una palazzina. I militari, conoscendo gli occupanti e sapendo che in quella casa abitavano due bambini piccoli, sono immediatamente saliti all’ultimo piano della palazzina insieme ai Vigili del Fuoco per cercare di domare le fiamme e mettere in sicurezza gli occupanti, padre, madre e bimbi che, per fortuna, non hanno inalato i fumi tossici.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118. Adesso si dovranno stimare i danni che, per la famiglia, sarebbero ingenti ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

