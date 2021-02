Controlli a Marsala e Petrosino, un arresto e 16 multe

Controlli serrati, nella giornata di ieri, nei Comuni di Marsala e Petrosino. Il piano d'azione denominato "Trinacria" dei Carabinieri della Compagnia di Marsala, coadiuvati da militari della Compagnia d’Intervento Operativo del XII Reggimento Carabinieri Sicilia e unità cinofile di Palermo, ha permesso di monitorare eventuali turbative all’ordine e sicurezza pubblica nei principali centri urbani.

Numerosi sono stati i posti di blocco lungo le più importanti arterie stradali e nelle vie dei centri storici. In particolare, un uomo di 37 anni, C.B. già sottoposto a detenzione domiciliare, è stato sorpreso fuori casa con un’arma da taglio. L'uomo è stato immediatamente tratto in arresto e tradotto presso il carcere di Trapani, dove finirà di scontare la pena per furto aggravato.

Effettuate, con l’ausilio dell’unità cinofila, nome in codice “Mike”, anche perquisizioni a carico di sospetti spacciatori di droga: a Petrosino, un giovane di 19 anni è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di 6 grammi di crack. Lo stupefacente era ben nascosto all’interno di un armadio ma il pastore tedesco dell’Arma ha fiutato la presenza del materiale illecito, consentendo l’operazione di polizia giudiziaria.

Sono state elevate contravvenzioni al codice della strada nei confronti di due uomini, il primo perché sprovvisto della patente di guida (mai conseguita) e l’altro perché colto con tasso alcolemico superiore alla soglia di rilevanza penale. Entrambi sono stati anche denunciati all’Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri hanno sanzionato inoltre 16 persone: alcuni di questi non indossavano dispositivi di protezione individuale, mentre altri erano riuniti in assembramenti fuori dai bar.

© Riproduzione riservata