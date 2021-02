Vaccini, a Palermo e Trapani un numero di telefono per aiutare gli anziani

Un numero a disposizione degli anziani ultra ottantenni per assisterli e aiutarli nella prenotazione della somministrazione del vaccino anti Covid a Palermo e Trapani, sull'apposito sito, è stato messo a disposizione dalla Federazione pensionati della Cisl Palermo e Trapani. Si tratta di un cellulare 3792326434 che è possibile contattare tutti i giorni dal lunedì a venerdì, così come i numeri fissi 091343375 di Palermo e 0923949974 di Trapani.

Ma non solo, sempre da domani, previo contatto telefonico sarà possibile recarsi presso le sedi del sindacato sul territorio, e dunque nei quartieri di Palermo e Trapani e nei comuni delle due province (indirizzi consultabili sul sito http://www.pensionaticislpalermotrapani.it).

"È il nostro modo di stare vicini a tutti quegli anziani, in questo caso gli ultraottantenni, che non hanno nessuno a cui chiedere aiuto per la prenotazione online del vaccino anti covid - spiega Rosaria Aquilone segretaria generale Fnp Cisl Palermo Trapani - Con una telefonata ai nostri operatori potranno fissare il giorno e l'ora a loro piu' comodi. Sono tanti, infatti, coloro che non hanno nessuna possibilità di assistenza da parte di parenti o amici. Noi siamo a loro fianco, per questa importante occasione, perchè attraverso la campagna vaccinale potremo tornare con il tempo a una vita normale, vincere questa battaglia contro la pandemia, e tutelare, come diciamo da tempo, innanzitutto le persone più fragili come gli anziani con più di 80 anni di età, fra i quali purtroppo si registra il più alto numero di vittime".

