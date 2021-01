Coronavirus, a Mazara del Vallo sabato e domenica screening per studenti

Sabato e domenica prossimi, dalle 9 alle 18 nell’autoparco comunale di Mazara del Vallo in contrada Affacciata, verranno realizzati in modalità "drive in" screening gratuiti per ricerca Sars Cov-2 con tamponi antigenici rapidi agli alunni dai 14 anni delle scuole medie e superiori e al personale docente ed Ata.

L'assessorato regionale alla Salute, Asp, con la collaborazione dei Comuni e delle associazioni di volontariato assicurano gli screening - dice il Comune di Mazara del Vallo - in vista di una eventuale ripresa delle lezioni in presenza delle seconde e terze classi delle scuole medie inferiori e delle scuole superiori.

Polizia Municipale e associazioni di volontariato saranno impegnati nella "due giorni" insieme al personale sanitario.

© Riproduzione riservata