Mazara del Vallo, assembrati e senza mascherina: multe per 8 persone

Proseguono i controlli dei carabinieri di Mazara del Vallo. Durante l’ultimo servizio coordinato, unitamente ai colleghi del 12° Reggimento Sicilia, i militari dell’Arma hanno segnalato due soggetti per detenzione di sostanza stupefacente del tipo crack per uso personale e denunciato a piede libero per detenzione e traffico di stupefacenti V.A., classe 90, trovato in possesso di 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

È stato inoltre deferito B.P., classe 87, per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. Dopo essere stato perquisito, i militari hanno trovato un coltello a serramanico con punta acuminata e della lunghezza complessiva di 16,5 cm.

Nel corso delle operazioni di polizia i Carabinieri hanno identificato 88 soggetti e controllato 64 veicoli, elevando numerose sanzioni previste per un totale di 1300 euro. Tra loro c'è chi è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Sanzioni amministrative anche per 8 persone che si trovavano assembrate e senza mascherina davanti a un bar. Nei giorni che seguiranno continueranno ad essere intensificati i controlli operati dai militari dell’Arma del Comando Provinciale di Trapani.

