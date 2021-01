Angela Grignano, dopo 2 anni dall'incidente ancora nessun risarcimento

A due anni di distanza dall'esplosione di un panificio a Parigi,a pochi passi dall'hotel dove la 26enne Angela Grignano lavorava, la siciliana non ha ricevuto alcun risarcimento. Quattro i morti nello scoppio causato, il 12 gennaio del 2019, da una fuga di gas. Ci furono anche 66 feriti e ancora nessun colpevole. A Tgcom24 racconta di essere "miracolata, ma mi hanno abbandonato", racconta.

Familiari delle vittime e sopravvissuti hanno manifestato per chiedere di accelerare le procedure di indennizzo ma la Grignano, rimasta gravemente ferita a una gamba, per via dell'emergenza Covid, non è potuta andare a Parigi ma ha voluto dedicare un video a chi l'ha salvato dall'esplosione.

La trapanese, che continua a fare riabilitazione, nei prossimi mesi dovrà subire il nono delicato intervento chirurgico al piede che ancora fa male.

