Trapani, Angela Grignano è tornata a casa da Parigi: "Che miracolo, ce l'abbiamo fatta"

È finita l'odissea di Angela Grignano, la ballerina trapanese rimasta bloccata a Parigi a causa dell'emergenza coronavirus. La giovane è tornata in Sicilia ieri sera, insieme alla mamma.

Angela e la mamma si metteranno in quarantena. In isolamento anche il papà di Angela che è andato a prenderle in auto.

"Dopo un'intera giornata di viaggio ce l'abbiamo fatta - ha detto Angela in diretta su Facebook - volevo ringraziare il consolato che ci ha aiutato a fare un miracolo...siamo troppo contenti".



