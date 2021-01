Boom di contagi a Valderice, l'Asp Trapani: "Non c'è il rischio di una zona rossa"

«La situazione è sotto controllo e al momento non vi sono motivi di allarme in provincia tali da configurare una “zona rossa”, nemmeno nel territorio del Comune di Valderice che, con 77 casi, mostra un incremento in valore assoluto ma i contagi riguardano appena lo 0,6% della popolazione di quel territorio». Lo afferma il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Paolo Zappalà, relativamente all’avvio della campagna vaccinale nei presìdi ospedalieri del territorio, con oltre 1200 operatori sanitari vaccinati nelle prime giornate e con una macchina organizzativa che, pure se messa in attività in pochissimi giorni, si è di mostrata assolutamente efficiente.

