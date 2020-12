Pescatori liberati, il sindaco di Mazara: "Tampone anti-Covid ai due equipaggi"

I componenti gli equipaggi dei due pescherecci 'Medinea' e 'Antartide' appena arrivati a Mazara del vallo saranno "tutti sottoposti ai test anti Covid: prima il tampone antigenico e poi quello molecolare". Lo ha confermato il sindaco Salvatore Quinci che parteciperà al comitato per l’ordine e la sicurezza che si terrà in remoto per stabilire, tra l’altro, i protocolli da mettere in atto all’arrivo dei 18 marinai liberati ieri a Bengasi e il cui arrivo è previsto verso mezzogiorno di domenica.

Il tavolo tecnico dovrà anche valutare le misure da adottare per la presenza della stampa e dei parenti che accoglieranno i loro cari. ANSA

