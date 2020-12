Omicidio a Castelvetrano, c'è un secondo indagato per il delitto dell'ultrà

C’è un nuovo indagato nell’omicidio di Vincenzo Favoroso, avvenuto giovedì notte a Castelvetrano. Si tratta di Alfonso Sorrentino, suocero del presunto assassino Gaspare Favara, attualmente in carcere in stato di fermo. È sospettato di concorso in omicidio, per gli inquirenti potrebbe avere aiutato il genero nel trasporto e nel tentato occultamento del cadavere.

Intanto, sono in corso gli accertamenti degli investigatori per cercare di ricostruire i fatti attraverso le immagini delle varie telecamere che si trovano lungo la via Mazzini e nelle strade adiacenti, dove ritengano che Gaspare Favara e il suocero possano avere transitato per raggiungere il luogo dove avrebbero scaricato il cadavere.

Stamattina poi è fissata l’udienza di convalida dell’arresto di Favara, davanti al gip del tribunale di Marsala, il quale deciderà, sulla scorta dei risultati degli accertamenti finora effettuati, di convalidare o meno la misura cautelare nei confronti del trentaduenne. L’arma del delitto non è stata ancora trovata ma sembrerebbe, dagli esiti dell’a ut o p s i a , che il fucile a canne mozze adoperato fosse stato caricato a pallini.

