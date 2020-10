Pullman si ribalta a Castelvetrano, direttore della ditta Salemi: "Profondo dispiacere"

"È stata una tragedia di cui siamo davvero dispiaciuti. Ho subito espresso il profondo rammarico per quanto successo ai feriti e ai familiari delle vittime. Sono sul luogo dell'incidente da questa mattina. Stiamo aspettando per spostare e portare via il pullman. Il mezzo era nuovo e in perfette condizioni. Anche l'autista era esperto e ha fatto di tutto per evitare l'impatto. Il mezzo si è ribaltato a causa del dislivello tra la sede stradale e il terreno. La dinamica è al vaglio degli investigatori, ma crediamo che il nostro autista abbia fatto di tutto per evitare l'impatto. I feriti sono dall'ospedale non, sono gravi e molti sono stati dimessi". Lo dice il direttore della Salemi Autolinee Vittorio Alaimo commentando l'incidente che si è verificato nella statale 119 nella zona di Castelvetrano.

