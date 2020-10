Incidente tra bus e auto a Castelvetrano, riaperta la statale 119

È stata riaperta al transito la statale 119 di Gibellina a Castelvetrano, nel Trapanese, chiusa dopo l'incidente avvenuto ieri mattina. Nell'incidente sono morte 2 persone.

Per il medico di 66 anni alla guida dell'auto non c'è stato nulla da fare. I vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere dell'auto finita in una scarpata dopo l'impatto privo di vita.

L'infermiere di 45 anni è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni, ma non c'è stato nulla da fare.

