Pescherecci sequestrati in Libia, da Fiumicino l'appello: "Liberateli subito"

Per sostenere la liberazione dei 18 pescatori di Mazara del Vallo sequestrati a Bengasi, uno striscione con l'appello "Liberate subito i pescatori italiani" è stato issato sul vecchio Faro di Fiumicino. Poi, un analogo striscione, è stato mostrato a bordo di un peschereccio, uscito a largo, in mare, dal canale dei pescatori di Ostia, per raggiungere altri pescherecci, che si sono mobilitati per l'iniziativa dimostrativa.

"Da Fiumicino ed Ostia un messaggio di solidarietà e di mobilitazione per la liberazione dei pescatori - ha detto il Senatore della Lega William De Vecchis che, il deputato Claudio Durigon, i consiglieri comunali di Fiumicino della Lega, Vincenzo D'Intino e Federica Poggio, e del X Municipio, Monica Picca, ha sostenuto le iniziative del segretario nazionale Ugl, Francesco Alfonsi, e Paolo Capone dell'Ugl - Un azione dimostrativa collegata a quella di domenica per tenere alta l' attenzione sui pescatori sequestrati in Libia, notizia ormai eclissata.Un gesto anche per far sentire la vicinanza ai parenti in presidio a piazza Montecitorio ma dimenticati dal governo e ignorati dalla giunta Raggi".

