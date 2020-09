Pescherecci di Mazara sequestrati, i familiari ricevuti a Palazzo Chigi

Da ieri sera si trovavano davanti Palazzo Chigi per protesta, per chiedere aiuto per i 18 pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in Libia.

In tarda mattinata i 13 familiari in sit-in sono stati ricevuti, a Palazzo Chigi, dal consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio, Pietro Benassi, su incarico del presidente Giuseppe Conte.

Nel corso dell’incontro l’ambasciatore Benassi ha ribadito "il forte impegno del Presidente del Consiglio e del Governo per una positiva soluzione del caso", si legge nella nota di Palazzo Chigi.

