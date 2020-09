Estorceva denaro e maltrattava la madre: arrestato a Trapani

Un 35enne è stato arrestato dalla polizia a Trapani perchè da mesi estorceva denaro alla madre, per procurarsi dosi di stupefacenti. L'uomo, già con precedenti penali, dall’inizio dell’anno in corso, aveva cominciato a chiedere quotidianamente denaro alla madre e se la donna si rifiutava, lui la minacciava, aggrediva e distruggeva arredi e suppellettili presenti in casa.

Ieri l’ennesimo episodio: il 35enne, al rifiuto del genitore di dargli i soldi, ha iniziato a lanciargli oggetti contro, frantumandone diversi a terra e minacciando di dare fuoco all’appartamento familiare. I poliziotti intervenuti dopo una chiamata, lo hanno bloccato e condotto in questura, mentre ancora inveiva contro la madre.

Per l’uomo sono così scattate le manette, con l’accusa di estorsione e maltrattamenti in famiglia ed è stato accompagnato presso la locale casa circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

