Trapani, scoperto un supermarket della droga in casa: arrestato 37enne

Un trentasettenne, senza precedenti, è stato arrestato a Trapani per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: aveva allestito un piccolo supermarket della droga in casa.

L'uomo era stato osservato per alcuni giorni dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Trapani, che, insospettiti da un frequente via vai dal suo appartamento, tra i comuni di Trapani ed Erice, hanno deciso di eseguire una perquisizione all’interno.

Entrati nella cucina gli agenti hanno trovato circa 120 grammi di marijuana suddivisi in tre confezioni accuratamente nascoste, oltre che una serie di oggetti tra cui bilancini di precisione, macchina per realizzare il sottovuoto, trituratore, coltelli notoriamente utilizzati per il taglio dell’hashish e cellophane sagomabile, per il confezionamento dello stupefacente.

Al pusher sono stati trovati addosso oltre 500 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Il 37enne è finito ai domiciliari.

