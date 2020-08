Favignana, carcassa di delfino in decomposizione nei pressi di una caletta

La carcassa di un delfino di medie dimensioni si trova in stato di decomposizione nei pressi di una caletta a poca distanza dal Faro di Punta sottile nell’isola di Favignana.

L’area è stata transennata ma ancora nessuno ha provveduto a rimuovere il povero cetaceo in stato di disfacimento, morto dopo essersi arenato.

L’olezzo comincia ad essere fastidioso per chi passa dal posto ma si sente anche ad una discreta distanza. Non è la prima volta che questa estate accada qualcosa di simile nelle coste trapanesi.

In ogni caso lo spiaggiamento dei cetacei avviene spesso per smarrimento dal gruppo o per morte provocata da vari motivi in alto mare con il conseguente spostamento a causa dei venti verso la costa.

