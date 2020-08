Favignana, due bagnanti in pericolo per il maltempo: salvati

I carabinieri del Servizio navale a bordo del Battello CC 405, nel corso della mattinata del 3 agosto, hanno salvato due turisti in pericolo a causa del maltempo a Favignana. Si tratta di un uomo e una donna, rispettivamente di 33 e 32 anni.

Un privato cittadino aveva segnalato alla stazione carabinieri di Favignana la presenza di due persone in difficoltà a causa delle forti raffiche di vento, mentre si trovavano nello specchio acqueo antistante località balneare denominata “bue marino”.

I bagnanti non riuscivano a raggiungere la loro imbarcazione, ancorata a circa 200 metri di distanza. L'equipaggio del battello dei carabinieri ha provveduto a soccorrerli e trarli in salvo. I turisti sono stati infine accompagnati a terra in buone condizioni di salute.

