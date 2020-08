Spaccia droga mentre è ai domiciliari, arrestato a Trapani

Troppi clienti si avvicendavano nella sua abitazione. Tanto da far insospettire i carabinieri di Erice che hanno sorpreso, ed arrestato nella giornata di ieri, Alberto Sansica, 49 anni di Trapani, a spacciare mentre si trovava ai domiciliari.

Perquisito l'appartamento con il supporto dell’unità cinofila del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, in particolare del cane Ulisse, i militari hanno scovato un involucro di carta velina con all’interno 5 dosi più altri due pezzi più grandi di hashish del peso di 21 grammi.

All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e una somma contante di euro 665 suddivisi in banconote di vari tagli considerata provento dell’attività di spaccio. Sansica è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa di direttissimo come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

