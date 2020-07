Droga, trovati in possesso di crack e cocaina: due arresti a Trapani

I carabinieri delle Stazioni di Trapani-Borgo Annunziata ed Erice, con l’ausilio di personale del Nucleo Cinofili di Palermo-Villagrazia, nella giornata del 24 luglio, hanno arrestato due persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti.

Si tratta di Vincenzo Ferrante, trapanese di 34 anni, con precedenti di polizia, e Giuseppe Rinaudo, trentenne, anche lui trapanese e con precedenti di polizia.

Durante un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto e alla repressione dei reati contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri hanno trovato Ferrante in possesso di 14 grammi di marijuana, altre tre dosi della stessa sostanza e 3 bilancini di precisione.

Da perquisizione domiciliare di Rinaudo è emerso che l'uomo era in possesso di 10,33 grammi di crack suddiviso in 18 dosi, 0,5 grammi di cocaina e 1 grammo di marijuana.

Nella giornata di ieri, durante lo svolgimento dei riti per direttissima, la competente Autorità Giudiziaria ha convalidato entrambi gli arresti operati dai carabinieri. Per Ferrante è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora, Per Rinaudo, invece, gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

© Riproduzione riservata